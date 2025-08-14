بيتكوين إما أن ترتفع بقوة “غودزيلا” أو تتراجع بسبب “جنون العملات البديلة”.. وفقاً لسامسون ماو

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 03:34 مساءً - وصلت بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، وحركتها التالية ستكون إما انطلاقة قوية نحو أسعار جديدة تماماً، أو توقف مؤقت لفسح المجال أمام موسم العملات البديلة القادم، بحسب رائد بيتكوين سامسون ماو.

بلغ سعر بيتكوين 124,500 دولار على منصة كوينبيس خلال التداولات المبكرة من يوم الخميس، وفق بيانات TradingView.

وقد أضاف هذا الارتفاع 3.5% لقيمتها اليومية، ودفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.26 تريليون دولار.

قال ماو إن هناك مسارين محتملين الآن لبيتكوين:

“إما أن ننطلق بقوة ‘غودزيلا’ أو ‘أوميغا’، ونسحب كل السيولة من السوق، فتنخفض العملات البديلة بنسبة 30-40%”، أو “يصل جنون العملات البديلة إلى ذروته، ما يؤدي إلى عمليات بيع ضخمة مع فقدان توازن ‘معضلة حاملي الحقائب’، وهو ما سيدفع بيتكوين للانخفاض مؤقتاً قبل أن ترتفع مجدداً مع انهيار العملات البديلة.”

ولم يفوت ماو الفرصة لمهاجمة الإيثريوم (ETH)، حيث قارن بين القيم السوقية قائلاً: “لكن مهما حصل، من المستحيل أن تكون قيمة الإيثريوم تعادل 4,600,000 بيتكوين”، مضيفاً: “هذا الأمر يجب أن يصحَّح عاجلاً أم آجلاً.”

بيتكوين تسجّل قمة جديدة على منصة كوينبيس. المصدر: TradingView

معضلة حاملي الحقائب

تحدث ماو عن “معضلة حاملي الحقائب” في وقت سابق من هذا الأسبوع، متوقعاً أن يبدأ مستثمرو الإيثريوم ببيع ممتلكاتهم قريباً والتحول مجدداً إلى بيتكوين.

وأوضح أن وصول ETH إلى قمم تاريخية سيكون صعباً، لأن “كلما اقتربت من ذلك المستوى النفسي، زادت رغبة المستثمرين في البيع.” وأشار إلى أن هذا المنطق لا ينطبق على بيتكوين.

على مدار الثلاثين يوماً الماضية، تفوقت الإيثريوم على بيتكوين بهامش كبير، إذ قفزت بنسبة 58% مقابل ارتفاع لا يتجاوز 3.5% لبيتكوين في الفترة نفسها.

العملات البديلة ترتفع أكثر من اللازم

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 أن بيتكوين ستسجّل قمماً جديدة، “لكن أعتقد أننا سنشهد تراجعاً لأن العملات البديلة ترتفع بسرعة مفرطة حالياً.”

وأشار إلى أنه بعد انقضاء “جنون العملات البديلة”، ستنطلق بيتكوين مجدداً، قائلاً: “هذا هو النمط المعتاد دائماً.”

انخفضت هيمنة بيتكوين السوقية بنحو 10% منذ أواخر يونيو، لتتراجع هذا الأسبوع إلى ما دون 60% لأول مرة منذ يناير، بحسب TradingView. ويُعد هذا التراجع الحاد في الهيمنة تاريخياً مؤشراً على اقتراب موسم العملات البديلة.

وقت DeFi قد حان

اتفق بعض خبراء القطاع على أن الاهتمام الاستثماري ببيتكوين قد يهدأ، مع احتمالية أن تتصدر التمويل اللامركزي (DeFi) المشهد.

وقال هنريك أندرسون، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Apollo Capital، لموقع كوينتيليغراف: “نعتقد أن ETH وأصول DeFi ستواصل التفوق في الأداء، مدعومة بالبيئة التنظيمية وبترميز الأصول الحقيقية (RWA).”

وأضاف أن القيمة المقفلة في DeFi بلغت ذروتها وتتزايد بسرعة، ما يدعم إيرادات القطاع، موضحاً: “ندخل الآن مرحلة جديدة حيث تُعتبر بيتكوين الأصل الأقل مخاطرة (low beta)، وقد هبط معدل تقلبها السنوي خلال آخر 30 يوماً إلى 23%.”

وقال نِك رَك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لموقع كوينتيليغراف، إن بيتكوين قد تتحرك عرضياً قرب مستوياتها الحالية، موضحاً: “انخفاض الهيمنة وارتفاع أحجام تداول العملات البديلة يوحي ببدء موسم العملات البديلة، بقيادة تفوق ETH وتدفق الاستثمارات المضاربية نحو عملات DeFi.”