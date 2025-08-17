أداء الايثيريوم يسجل أفضل أداء فصلي ثالث منذ نشأته!

سجلت عملة الايثيريوم (ETH) أفضل أداء لها في الربع الثالث منذ إطلاقها عام 2016، بعد ارتفاع قيمتها بأكثر من 80% وفقا لبيانات “CoinGlass”.

بهذا الأداء، تفوقت الايثيريوم بشكل واضح على البيتكوين، التي لم تتجاوز مكاسبها 10% خلال الفترة نفسها.

على مر التاريخ مثل الربع الثالث من العام للايثيريوم فترات متباينة؛ ففي عام 2020، ارتفعت قيمة الايثيريوم بنسبة 59.5% مدعومة بازدهار التمويل اللامركزي وطفرة تحصيص العائد التي رفعت القيمة الإجمالية المقفلة على شبكة الايثيريوم بنسبة 380%.

أما أسوأ أداء فصلي ثالث فكان في 2018 حين فقد سعر الايثيريوم 49% من قيمته مع انهيار سوق العملات الرقمية وتراجع قطاع الطرح الأولي (ICO)، إضافة إلى ضعف تبني التطبيقات اللامركزية ومشاكل التوسع.

وعلى الرغم من أن أفضل ربع على الإطلاق للإيثريوم كان في مطلع 2017 بارتفاع استثنائي بلغ 518% خلال طفرة ICO، فإن تكرار مثل هذه القفزات غير متوقع اليوم في ظل بلوغ القيمة السوقية للايثيريوم 539 مليار دولار.

