الإيثيريوم يتراجع… هل التوقيت مناسب للشراء؟

حذّر “كريس ويستون”، رئيس الأبحاث في شركة “Pepperstone” الأسترالية، من التسرع في شراء الايثيريوم (ETH) خلال فترات التراجع، مشددا على ضرورة انتظار استعادة الزخم.
حيث صرح بالقول:
الرسم البياني اليومي يُظهر الحاجة إلى الصبر في فتح صفقات شراء جديدة.
يتوقع “ويستون” أن تهبط الإيثيريوم إلى مستوى 4100 دولار، وهو مستوى اختراق سابق، مؤكدا أن الشراء الأفضل يكون عندما يعود الزخم، وليس عند الانخفاض.
وقد انخفض سعر الإيثيريوم اليوم إلى 4233 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 أغسطس، رغم الارتفاع بنسبة 15% خلال الشهر، بعد مكاسب قوية بلغت 49% في يوليو.
حاليا تبقى الإيثيريوم على مسار تحقيق أقوى ربع ثالث في تاريخها وهو ما أشرنا إليه سابقا على بيتكوين العرب.
يشير محللو “Glassnode” إلى استمرار دوران رأس المال نحو العملات الرقمية البديلة، التي أظهرت مرونة لافتة خلال تصحيح البيتكوين الأخير، ما يدعم استمرار زخم هذا القطاع.
