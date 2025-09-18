هيئة الأوراق المالية الأمريكية توافق على أول منتج تداول مدعوم بعدة عملات مشفرة من Grayscale

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 08:54 مساءً - وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول منتج تداول مدعوم بعدة أصول رقمية (ETP) في الولايات المتحدة، لتسمح بإدراج Grayscale Digital Large Cap Fund المُرمز (GLDC).

سيتيح الصندوق للمستثمرين التعرض لخمس من أكبر العملات المشفرة عالميًا: البيتكوين (BTC)، الإيثر (ETH)، الريبل (XRP)، سولانا (SOL)، وكاردانو (ADA). وتُعد هذه الموافقة، التي كُشف عنها في ملف رسمي يوم الأربعاء، محطة بارزة في مسار صناعة الأصول الرقمية، وتأتي بعد النجاح الكبير لصناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين (Spot Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة.

يُوفّر منتج ETP متعدد الأصول وسيلة أسهل للمستثمرين التقليديين للحصول على تعرض لعدة عملات مشفرة دون الحاجة لفتح حسابات في منصات تداول أو شراء الأصول مباشرة.

تزامن هذا التطور مع تصاعد توقعات المستثمرين بقدوم "موسم العملات البديلة" (Altcoin Season)، وهو الفترة التي تشهد عادةً تفوّق أداء العملات البديلة على البيتكوين خلال كل سوق صاعدة.

ففي 15 أغسطس، توقعت Coinbase بدء "موسم عملات بديلة كامل النطاق" في سبتمبر، استنادًا إلى أنماط تاريخية في الرسوم البيانية.

نسبة هيمنة الفائدة المفتوحة على العملات البديلة قفزت مؤخرًا. المصدر: Coinbase

وقال ديفيد دونغ، رئيس الأبحاث العالمية في Coinbase Institutional، في تقرير شهري: "نعتقد أن ظروف السوق الحالية تشير الآن إلى تحول محتمل نحو موسم عملات بديلة كامل مع اقترابنا من سبتمبر".

الموافقة بموجب معايير إدراج جديدة من هيئة SEC

جاءت موافقة الهيئة على منتج Grayscale بموجب معايير إدراج عامة جديدة تهدف إلى تسريع مراجعات صناديق المؤشرات الفورية للعملات المشفرة في بورصات مثل ناسداك و NYSE Arca و Cboe BZX. وبموجب هذه القواعد، لن تكون هناك حاجة لتقييم كل طلب بشكل فردي، مما يسرّع إجراءات الموافقة.

وقال بيتر منتزبرغ، الرئيس التنفيذي لـ Grayscale، في منشور على منصة X يوم الخميس:

"لقد تمت الموافقة للتو على Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC للتداول إلى جانب معايير الإدراج العامة"، مضيفًا أن الفريق يعمل على إطلاق المنتج "بأقصى سرعة".

كما كتب: "يعمل فريق Grayscale بسرعة لإطلاق أول منتج تداول متعدد العملات المشفرة مع البيتكوين، الإيثريوم، الريبل، سولانا وكاردانو".

ووجّه منتزبرغ شكره أيضًا إلى فريق عمل العملات المشفرة في هيئة SEC على "جهودهم الفريدة في توفير الوضوح التنظيمي الذي تستحقه صناعتنا".

فريق عمل العملات المشفرة في SEC

تم إنشاء فريق عمل العملات المشفرة في 21 يناير بقرار من رئيس الهيئة بالإنابة مارك أويدا، بهدف تطوير إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية تحت إشراف المفوضة هيستر بيرس، المعروفة في الأوساط باسم "Crypto Mom".

ورأى مراقبو الصناعة أن إنشاء هذا الفريق يُمثل تحولًا كبيرًا عن النهج السابق للهيئة الذي اتسم بالتركيز على الإنفاذ خلال فترة رئاسة غاري غينسلر.

ففي عهده، رفعت الهيئة دعاوى قضائية ضد بعض من أكبر شركات الصناعة، بما في ذلك Ripple Labs في عام 2020، وTerraform Labs في 2022، بالإضافة إلى منصات التداول Binance وCoinbase وKraken في 2023، وهي قضايا كلّفت الصناعة مليارات الدولارات في الرسوم القانونية.