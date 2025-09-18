تعاون بين DBS وFranklin Templeton وRipple لإطلاق خدمات الإقراض المرمّز

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 08:54 مساءً - أعلنت شركات DBS وFranklin Templeton وRipple عن شراكة جديدة لإطلاق خدمات تداول وإقراض مرمّزة للمستثمرين المؤسسيين، مبنية على شبكة XRP Ledger ومدعومة بصناديق سوق المال المرمّزة والعملات المستقرة.

ووفقًا لبيان صدر يوم الخميس، وقّعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم (MOU) تهدف إلى مساعدة المستثمرين على إدارة تقلبات السوق بشكل أفضل، من خلال توفير آلية لتحويل الأموال بين العملات المستقرة والأصول المولّدة للعوائد.

وقال ليم وي كيآن، الرئيس التنفيذي لبورصة DBS للأصول الرقمية (DBS Digital Exchange):

"يحتاج مستثمرو الأصول الرقمية إلى حلول تلبي متطلبات فئة أصول بلا حدود وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هذه الشراكة تُظهر كيف يمكن للأوراق المالية المرمّزة أن تؤدي هذا الدور مع تعزيز الكفاءة والسيولة في الأسواق المالية العالمية".

وستدرج بورصة DBS Digital Exchange المُرمزة (DDEx) أصل sgBENJI، وهو نسخة مرمّزة من صندوق سوق المال قصير الأجل بالدولار الأمريكي التابع لشركة Franklin Templeton، إلى جانب عملة Ripple USD المُرمزة (RLUSD).

وستتيح هذه البنية للعملاء التداول بين RLUSD وsgBENJI في أي وقت، بما يساعدهم على إعادة موازنة محافظهم بسرعة وتحقيق عوائد خلال ظروف السوق غير المستقرة.

Ripple تتعاون مع DBS وFranklin لإطلاق الإقراض المرمّز. المصدر: Ripple

DBS تقبل الأصول المرمّزة كضمان للإقراض

في المرحلة التالية، تخطط DBS للسماح للعملاء باستخدام sgBENJI كضمان لفتح خطوط ائتمان، سواء عبر اتفاقيات إعادة الشراء مع البنك أو من خلال منصات إقراض تابعة لجهات خارجية، على أن تعمل DBS كوكيل للضمانات.

وستقوم Franklin Templeton بإصدار sgBENJI على شبكة XRP Ledger التي تم اختيارها لرسومها المنخفضة وسرعة التسوية العالية.

ووصف نايجل خاكو من Ripple هذه الخطوة بأنها "تغيير قواعد اللعبة"، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيكون بإمكانهم التحرك بين عملة مستقرة وصندوق مرمّز ضمن "نظام بيئي موثوق واحد، يفتح الكفاءة الرأسمالية والجدوى والسيولة التي تطلبها المؤسسات".

ويستهدف هذا التعاون الطلب المتزايد من المؤسسات على منتجات منظمة قائمة على البلوكتشين. ووفقًا لمسح حديث أجرته Coinbase وEY-Parthenon، يتوقع 87% من المستثمرين المؤسسيين تخصيص جزء من أموالهم للأصول الرقمية بحلول عام 2025.

وأفادت Cointelegraph أنها تواصلت مع شركتي DBS وFranklin Templeton للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

التسويات العابرة للحدود عبر الأصول المرمّزة

يأتي إطلاق خدمات الإقراض المرمّز في وقت تشهد فيه الأصول المرمّزة زخمًا متزايدًا في أسواق رأس المال العالمية.

وكما ذكرت Cointelegraph سابقًا، فقد دخل بنك SBI Shinsei في شراكة مع شركة Partior في سنغافورة وDeCurret DCP في اليابان لاستكشاف الودائع المرمّزة متعددة العملات من أجل التسويات العابرة للحدود. ووقّعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل قائم على البلوكتشين يتيح التسوية الفورية عبر عملات مختلفة.

والهدف هو بناء شبكة تسوية عالمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقلّل من الاعتماد على أنظمة المراسلة المصرفية التقليدية.