وزراء ونواب يشاركون باحتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بقصر الدوبارة

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمته فى احتفال عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية والشعب المصرى الذى ضرب أروع الأمثلة فى الديمقراطية والوعى الوطنى.

وقدم رئيس الطائفة الشكر لرئيس الوزراء وكافة الوزراء بالحكومة والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.