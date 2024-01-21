أعظم مشروع هندسي في القرن الـ20.. سويلم يتفقد منشآت السد العالي وأعمال تطوير المراقبة والتشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ثاني أيام زيارته لمحافظة أسوان اليوم الأحد، منشآت السد العالي؛ للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد، والتي تتم بعناية وحرص شديدَين .

وقال سويلم إنه حريص على متابعة جاهزية كل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، خصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار ٢٤ ساعة .

وتفقد وزير الري أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي والجاري تنفيذها حاليًّا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، حيث التقى ممثلي الشركات المصرية العاملة في تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد، مشيدًا بمجهوداتهم المتميزة في تنفيذ أعمال التطوير.

والتقى سويلم المهندسين والعاملين بالسد العالي، موجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالي واستمرار أعمال الصيانة له، مشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ المهم، ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي لعملهم الدائم بإخلاص وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم .

وأشار الوزير إلى أن مشروع إنشاء السد العالي يعد "أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين" وأهم منشأ مائي في مصر، ونظم السد العالي عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصري على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .