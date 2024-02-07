شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء مصر تعد القافلة الثانية لدعم أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الإغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيق.

وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، الأمين العام المساعد، أن اللجنة قامت بإعداد قافلة باسم نقابة أطباء مصر لدعم أهالينا بغزة وستصل خلال أيام، مشير إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الإغاثية الأشد احتياجاً لإغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

كما أكد الأمين العام المساعد، أن نقابة أطباء مصر تعمل علي القضية الإغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات، منها توفير القوافل الإغاثية للمواد الغذائية والإعاشية، بالإضافة إلي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الإسعافية لعلاج الجرحي.

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء إلى أن نقابة أطباء مصر قامت منذ أول يوم في الأحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.

ونوه الدكتور خالد، أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الأطباء، وأن أموال الأعمال الإغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها إلي الإغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضاً في الكوارث الطبيعية الإقليمية مثل السيول والزلازل، بالإضافة إلي إغاثة الشعوب النازحين إلي مخيمات بسبب الكوارث أو الحروب.