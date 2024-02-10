شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: ماراثون دراجات القاهرة يسهم في التصدي لآثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة فى الماراثون الرياضى للدراجات، "القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات" والذى تنظمه محافظة القاهرة ، وإحدى شركات الأدوية بمصر، ومعهد سياسة النقل والتنمية ‏(ITDP)، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووفد من المسئولين رفيعي المستوي، من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التنقل المستدام وكذلك بمشاركة فريق من مبادرة جو بايك (Go Bike)‏ وعدد من المبادرات الشبابية الأخرى.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالحدث مؤكدة أنه يسهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال اللجوء إلى استخدام الدراجات كبديل عن السيارات ووسائل النقل الأخرى الملوثة للبيئة في المسافات القصيرة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عدد من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها، كأدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة البيئة انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا اتحضر للأخضر" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات حيث تم تحديد عدد 7 جامعات مستضيفة، ومشاركة عدد 20 جامعة ، وسيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتوعوية، وتوزيع عدد (1000) دراجة هوائية على ان يتم البدء بجامعات اسيوط و اسوان والاقصر وسوهاج وجنوب الوادى ، والوادى الجديد، وستكون جامعة اسيوط هى الجامعة المستضيفة.

جدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات الماراثون من مبني محافظة القاهرة وخلال الجولة قام قائدى الدراجات بتجربة واختبار عدة امتدادات من ممرات الدراجات التي تم تنفيذها مؤخرًا على بعد ٢ كيلومترات في منطقة وسط البلد، حيث يهدف الماراثون الى تعزيز ثقافة النقل منخفض الكربون ، والتوعية بفوائد ركوب الدراجات بشكل مباشر وعرض دعم اانقل المستدام فى مصر ،وتشجيع المواطنين على تبني ركوب الدراجات فى التنقل والترفيه كخيار قابل للتطبيق ، وتقدير التحديات التي يواجهها قائدى الدراجات، كما يهدف الحدث إلى الدعوة للعمل على انشاء ممرات آمنة للدراجات وتعزيز مساحات المشاة، ويعد بمثابة فرصة للترويج لمشروع كايرو بايك، والذى يعد أول نظام عام لمشاركة الدراجات في مصر.