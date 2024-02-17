شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال حفر أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها لمجمع ناصر الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال أقام حفرا أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.

وأضافت الصحة الفلسطينية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود، والأخرى محملة بالماء والطعام، ومحتجزة منذ 7 ساعات.

وتابعت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي وتضم شخصيات رفيعة المستوى.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.