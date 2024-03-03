شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير وأبرز الأطعمة المسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.

ويحل الصوم الكبير فى الكنيسة يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.

ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومى.