وزارة التعليم تستبعد معلم وتحيله للتحقيق لتعديه على طالب بالضرب

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه بمجرد تداول فيديو اعتداء معلم على طالب بخرطوم بمدرسة فى القاهرة، تم على الفور إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية واستبعاده من المدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى أكد أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.

