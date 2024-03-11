شكرا لقرائتكم خبر عن هلال رمضان يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر رمضان المبارك بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي لأكثر من ساعة بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بدون الحاجة لأجهزة رصد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

والاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

وسيلاحظ خلال بضعة ليالي قادمة، أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع القادمة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

جدير بالذكر، بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن السماء ستكون مظلمة لغروب هلال القمر في وقت مبكر من الليل.