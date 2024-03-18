"فانوس رمضان وطقم فناجين".. آخر ما تبقى من حريق استوديو الأهرام "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

بعد ساعات متواصلة من اشتعال النيران في "استوديو الأهرام"، تمت السيطرة على الحريق ليترك خلفه بعض الذكريات لأولئك الذين تضررت وحداتهم السكنية، وأيضًا الفنانين الذين صوروا أعمال فنية سابقة بمسرح الحريق.

منطقة الحريق تحولت إلى كوم من الرماد، حيث أتت النيران على مجموعة من العقارات السكنية الملاصقة للاستوديو ما تسبب في تضرر أكثر من 30 وحدة سكنية بين تفحم كامل محتوياتها أو بشكل جزئي، كما التهم الحريق ديكور مسلسل "المعلم"، من بطولة الفنان، مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليا على عدة فضائيات مصرية.

ورصدت عدسة "الخليج 365" مجموعة من الصور التي حوت بعض المتعلقات الخاصة بالمتضررين من حريق "استوديو الأهرام".

وتنوعت تلك المتعلقات بين "فوانيس رمضان، طقم فنجان خاص بإحدى الأسرة المتضررة من الحريق، ساعة شخصية، مروحة حائط، نجفة نور.. وغيرها من بقايا المتعلقات المتضررة من الحريق".

وأثناء الحريق هرع سكان العقارات للنجاة بأنفسهم وذويهم في ظل تطاير ألسنة اللهب نتيجة نشاط الرياح وعيونهم شاخصة كل منهم يرى "شقى عمره" أسير النيران.

40 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين و3 سلالم هيدروليكية- بإجمالي 70 رجل إطفاء- جابهوا جحيم النيران أصعبها أول 60 دقيقة من خلال تنفيذ خطة فصل موقع الحريق عن العقارات المواجهة وانتشار سيارات الإطفاء في مجموعات عمل لمحاصرة مصدر النيران.

وكان حريق ضخم قد نشب في ستوديو الأهرام حيث يتم تصوير مشاهد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان.

وتواجدت قوات الأمن والمطافي على الفور بعد اشتعال النيران داخل الاستوديو والتهمت الكثير من محتوياته.

ووجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.