2205 رحلات.. 25 صورة ترصد تشغيل المترو والقطارات والموانئ أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانا اليوم أكدت فيه أن الفريق كامل الوزير، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

واطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط وانتظام مواعيد قيامها حيث يتم تسيير 822 رحلة مع أول أيام عيد الفطر المبارك وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما تابع الوزير حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1240 رحلة يوميًا، بعدد 472 رحلة بالخط الأول، و492 رحلة بالخط الثاني، و276 رحلة بالخط الثالث، وكذلك انتظام العمل بالقطار الكهربائي LRT والذي يشمل جدول تشغيله 143 رحلة يوميا.

وأكد وزير النقل، ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف مع الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وانتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية مع الالتزام بالحمولة المحددة ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

وتابع وزير النقل، انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وتقدم وزير النقل، وكل العاملين بالوزارة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في كل المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس السيسي.