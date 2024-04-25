"السياحة": إدراج المركز الثقافى الإفريقى على خريطة مصر السياحية - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن إدراج المركز الثقافي الإفريقي التابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على الخريطة السياحية في مصر.

وقالت "غرفة السياحة"، وفق منشور، حصل الخليج 365 على نسخة منه، إنه ورد إلى الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، كتاب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن إدراج المركز الثقافي الإفريقي التابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، على الخريطة السياحية لمصر.

وأشارت "الغرفة"، إلى أن المركز الثقافي الإفريقي التابع إلى وزارة الموارد المائية والري، يحتوي على مجموعة من المباني "مبنى المتحف الرئيسي بمعارضه المختلفة، مسرح مكشوف، أبنية وحديقة ملحقة"، ويلعب دورًا مميزًا لموقعه المطل على النيل وخزان أسوان وقرية من معبد فيلة، وقد يشكل نقطة جاذبة للسياحة وإضافة للبرامج السياحية بمدينة أسوان.

