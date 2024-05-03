القبض على 4 عناصر إجرامية بـ400 طربة حشيش في الإسكندرية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتي الإسكندرية، والشرقية، 4 عناصر إجرامية، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـقرابة 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، والشرقية، قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، وضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- سيارة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .