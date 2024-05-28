شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنظم ندوة حول التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعية مائية بمكتبة مصر العامة بمحافظة القليوبية ، والتى تناولت التأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة لثقافة الترشيد، بمشاركة ممثلى وزارات الرى والبيئة والزراعة والتربية والتعليم والعمل والتضامن الاجتماعى ومركز النيل للإعلام.

‎تناولت الندوة التأكيد على حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

‎أوضحت وزارة الرى انه تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية ، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‎‏‎‏‎أضافت الوزارة أنه تم استعراض عددٍ من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .