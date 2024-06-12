شكرا لقرائتكم خبر عن طرح خراف حية للأضاحى بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية للأضاحي بمنافذ الوزارة وفروع العديد من المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024 حيث تم انشاء بعض الشوادر لطرح الخراف بسعر 210 جنيها للكيلو القائم بأوزان مختلفة .

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة 20% ، أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لـ عيد الأضحى المبارك من خلال التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب أيضا توفير الخراف الحية للأضاحي من خلال الشركات التابعة، كما استوردت الوزارة كميات كبيرة من اللحوم الضأن المجمدة بجانب استمرار صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات يونيو 2024.