وزارة النقل: علامات إرشادية وعواكس أرضية على الطرق للحد من الحوادث.. صور

أكدت هيئة الطرق والكبارى أنها اهتمت بإنشاء العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي بالطرق، ومنها الطريق الدائرى، لتأمين وسلامة كافة الطرق بشكل دورى ومستمر للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضافت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه يتم تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي على الطرق، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الروتينية، خاصة مناطق الكباري ومداخل المدن.

وفى السياق ذاته، خصصت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين بإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي (الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273) والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى و المخالفات والتعديات واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.



عواكس الطرق







