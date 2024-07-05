شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة الأطباء تناقش 10 ملفات الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة أطباء مصر، الأطباء لحضور الإنعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الآتى:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها .

2- كلمة مراقب الحسابات .

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ).

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة .

8- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية .

9- تعديل لائحة النقابة الداخلية.

10- تعديل لائحة مصر العطاء.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر انعقادها، الجمعة 28 يونيو 2024، لعدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية والذى يشترط حضور 1000 طبيب من أعضاء النقابة، ودعت النقابة إلى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة، علما بأن النصاب القانونى للانعقاد فى المرة الثانية هو 300 طبيب فقط.