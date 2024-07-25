"الأعلى للجامعات" يكشف طبيعة وتفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد المجلس الأعلى للجامعات، أن القيادة السياسية المصرية تدرك أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل هذا الوطن، مشيرًا إلى أن الدول الطموحة هي التي تضع التعليم العالي خصوصًا على أولويات برامجها وسياستها.

وأضاف المجلس، خلال دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالعام الجامعي 2024، أن خطة تطوير التعليم في مصر استهدفت تغيير المنظومة بأكملها وربطها بسوق العمل وريادة الأعمال واستحداث تخصصات جديدة تلبي سوق العمل المحلي والعربي والعالمي لتتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من التعليم التقليدي إلى إكساب الطلاب مهارات تطبيقية وحياتية تساعد في تشكيل بنائهم الفكري وسلوكهم الحضاري.

وأوضح أن اختبارات القدرات تعد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استيعاب الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات خلال العام الحالي 2023 ستساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية والعلمية والرياضية والقدرات الإبداعية بصفة عامة مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة مواهبهم وقدراتهم.

وسيتم استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية.