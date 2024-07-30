شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لأسر المتوفين بحادث غرق مركب مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تعرض مركب للنزهة للغرق فى نهر النيل بنطاق منطقة قصر النيل فى القاهرة على متنها 16 شخصا، وتسبب في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر المتوفيين وصرف التعويضات اللازمة.