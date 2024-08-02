شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم اتاحة اشتراك مخفض للطلبة، ربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.

قيمة الاشتراك الربع سنوى:

منطقة واحدة – 150 جنيها

منطقتين – 200 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها

وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات: 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة: 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/ 8 /2024.