أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 02 أغسطس 2024 02:00 ص

ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم اتاحة اشتراك مخفض للطلبة، ربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.

قيمة الاشتراك الربع سنوى:

منطقة واحدة – 150 جنيها

منطقتين – 200 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها

وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات: 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة: 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/ 8 /2024.


أسعار اشتراكات المترو للطلبة

