أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذكرة.. إنفوجراف
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 02 أغسطس 2024 02:00 ص
ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم اتاحة اشتراك مخفض للطلبة، ربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.
قيمة الاشتراك الربع سنوى:
منطقة واحدة – 150 جنيها
منطقتين – 200 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها
وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.
أسعار التذاكر الجديدة
حتى 9 محطات: 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة: 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/ 8 /2024.
أسعار اشتراكات المترو للطلبة
