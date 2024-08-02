العثور على جثة شاب داخل قطار بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب داخل قطار بالعياط جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة للقطاع تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل قطار.

العميد محمد مختار رئيس مباحث القطاع وجه الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط بفحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب مجهول الهوية في منتصف الثلاثينات من العمر، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل القطار ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.