شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل منطقة المنتزه لوجهة سياحية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته بمشروع تطوير حدائق المنتزه، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقده لعدد من مكونات المشروع، برفقة اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وخلال تجوله بأرجاء المشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحويل منطقة المنتزه إلى وجهة سياحية عالمية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع إنشاء كبائن فؤاد المقام على مساحة 7300 م2؛ حيث زار إحدى هذه الكبائن، ثم انتقل إلى جزيرة الشاي، بما تضمه من مطاعم ومبان وممشى وساحة القلب الأخضر، ومطعم ومطبخ كشك الشاي، وساحة الغروب، والكوبرى الأحمر، وشاطئ نازلي.



وفى هذا الإطار، أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن اللواء/ أحمد العزازى أوضح أن تطوير منطقة كشك الشاى يستهدف الحفاظ على الطابع والطراز المعمارى الأثرى الخاص بكشك الشاي، مع تطوير الخدمات المقدمة للعمل على راحة الرواد والزائرين، مع زيادة المسطحات المستغلة حول منطقة كشك الشاى لتنشيط الحركة السياحية بالمكان واستغلاله الاستغلال الأمثل.



ولفت إلى أن منطقة جزيرة الشاى تعدُ منطقة القلب الأخضر للمنتزه، وهى منطقة زراعية مقامة على أحدث التصميمات الهندسية مع الحفاظ على الطابع الشجرى الخاص بحدائق قصر المنتزه، كما تشمل الجزيرة ساحة الغروب وهى منطقة تطل على مزارع الأسماك الملكية، والمنطقة الغربية من شاطئ الجزيرة، وفنار الإسكندرية الأثري، وتتميز الجزيرة بإطلالة مباشرة لمناطق الألعاب الرياضية والخدمات البحرية، مما يجعلها اختيارا مناسبا للاستجمام، ووجهة مميزة لزوار المنتزه.



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع رفع كفاءة قصر السلاملك؛ حيث صعد إلى الطابق الثانى لتفقد بعض النماذج للغرف والأجنحة والمبنى الخلفى الملحق بالقصر، ووقف على نقطة مشاهدة مطلة على ساحة الاحتفالات.



وقال المستشار محمد الحمصانى أن رئيس الهيئة الهندسية تناول تفاصيل عملية ترميم وإعادة الأثر التاريخى والمعمارى لقصر السلاملك، الذى سيتم الاستفادة منه فى الاستخدام الفندقي، ليضم إلى جانب الغرف الفندقية قاعة المؤتمرات، وساحة حدائق أندلسية فريدة، حيث يضم مشروع رفع كفاءة قصر السلاملك، الذى تم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ترميم الهيكل الخرسانى بالكامل، وترميم الواجهات الآثرية والأسطح، ورفع كفاءة الأجنحة الملكية والغرف بعدد 18 غرفة فندقية، وكذا المطعم الأزرق لخدمة زوار القصر، بالإضافة إلى غرفة الملك تحت إشراف وزارة الآثار لاستعادة رونقها الملكي، وسينما الأميرات بالساحة الشرقية لقصر السلاملك، وكذا المدافع الأثرية، فضلا عن تزيين المدخل الرئيسى للقصر بجداريات وطراز كلاسيكى يتناسب مع الطبيعة الملكية للقصر.



وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع رفع كفاءة جراج القطار الملكي، والذى يتضمن استعادة القطار الملكى ورفع كفاءته، وأعمال ترميم ورفع كفاءة سقف الجراج وتحويله لمتحف للقطار الملكي، وكذا تنفيذ ساحة خارجية ومظلات، وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالمشروع، ثم توجه لتفقد مشروع إنشاء البحيرة الصناعية، التى تستخدم كخزان مياه لرى جميع المسطحات الخضراء بالمنتزه، كما تفقد مشروع رفع كفاءة نادى المنتزه، الذى يحتوى على منطقة ملاعب، ومنطقة سينما مفتوحة، وحمامات سباحة، إضافة لتفقد منطقة الترام التاريخية ومنطقة الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التنويه خلال الجولة التفقدية بحدائق المنتزه إلى أن الحدائق بها أقدم طاحونة مسجلة على مستوى العالم، وتم تطويرها.



وفى الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة جميع شبكات المرافق، والتى تشمل الصرف الصحى والأمطار، وكذا زيادة عدد خزانات المياه.

وخلال تواجده بالمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء مجددا أهمية ما تم من أعمال تطوير، وكذا الاهتمام بالأشجار الموجودة بالحديقة التاريخية، وهو ما أكد عليه رئيس الهيئة الهندسية من الحرص التام على الاحتفاظ بالأشجار وتهذيبها؛ حيث تم احتواء الأشجار داخل التصميمات الحديثة للتطوير.