شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024، غدا الثلاثاء، حيث يتيح الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب الاستعلام عن النتيجة، إضافة إلى موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع الوزارة يأتى بعد إتاحة النتيجة على الخليج 365 باعتباره الموقع الذى حصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ويتم نشر نتيجة الثانوية العامة على موقع الخليج 365

وللتسجيل والحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم اضغط هنا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

