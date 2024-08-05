شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مراكز التأهيل بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من المشروعات التنموية المختلفة.

وتناول اللقاء دراسة رفع كفاءة بيوت الطلبة والطالبات بمركز الداخلة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بالإضافة إلى دعم مراكز التأهيل بالمحافظة، حيث هناك تعاون بين الجانبين في هذا الإطار منها مركز التأهيل بالفرافرة الذي يقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، ويضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب.

كما تطرق اللقاء إلى جهود مركز الإغاثة والنكبات بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وما يتم تقديمه من خدمات للسادة المواطنين، حيث تم الاتفاق على خلال اللقاء على تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين وتقديم المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.