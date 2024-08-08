شكرا لقرائتكم خبر عن 300 جنيه للمادة الواحدة.. إجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، ولمدة 15 يومًا.

وجهت الوزارة طلاب الثانوية العامة بالتقدم بـ طلب تظلمات على نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، موضحة خطوات تقديم طلبات التظلم على النحو التالي:

أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:‏ https://tazalom.emis.gov.eg

ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى)، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

يُذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، ويؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى قرابة 100 ألف طالب وطالبة.