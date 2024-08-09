شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ برنامجا لمناطق الخيالة روضة السيدة أهالينا معا الأسمرات المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كل المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بتنفيذ برنامجًا ثقافيًا لمناطق (الخيالة - روضة السيدة- أهالينا - معًا - الأسمرات - المحروسة) تحت عنوان "نحو ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة وتضمن البرنامج ورش فنون للاطفال، وندوات تثقيفية للطفل والمرأة عن دور اللجنة العامة لحماية الطفولة التابعة لمحافظة القاهرة ، وندوات تثقيفية عن القضية السكانية وأثرها على المجتمع ، وبرامج تدريب مهني على صناعة العطور، وفن المكرمية، والتشكيل بالخرز.