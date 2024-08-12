شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا حادث سقوط "سقالة خشبية" بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الدقهلية، بمُتابعة حادث سقوط سقالة خشبية في منطقة الحي الفرنسي بمدينة المنصورة، تسبب في وفاة اثنين من العمال، ومُصاب في حالة حرجة حتى الأن، سقطوا جميعًا من فوق "السقالة"، أثناء عملهم في مجال البناء والتشييد، وهم: محمد المتولي علي، 46 سنة، مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، "وفاة"، وزياد جمال عوض، 20 سنة، من كفر بهوت بنبروه،"وفاة"، ومحمد علي عكاشة ،16 سنة "،من قرية نبروه،"مصاب"..وتنفيذًا لتكليفات الوزير،توجه وفد من "المديرية" برئاسة أحمد رجائي ،إلى "المستشفى" لمتابعة الحادث، والتواصل مع أهالي الضحايا.

وأكد الوزير جبران، في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه للمُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا،داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ،ويلهم اهلهم ،وذويهم الصبر والسلون.