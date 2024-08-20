الارشيف / أخبار مصر

رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور

  رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور
  • رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور 2/5
  • رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور 3/5
  • رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور 4/5
  • رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور 5/5

كتبت – مرام محمد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 04:44 م

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاء المواطنين الذي عقده حي جنوب الجيزة للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجههم تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وأوضحت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء، الذي جاء بحضور اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب، كانت بشأن وجود إشغالات وتعديات على الطريق العام ومخالفات بيئية لمحال تجارية وتعديات على خط التنظيم بإجمالي 12 شكوى، مؤكدة أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى وحلها.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنظيم حملات بمناطق المنيب وترعة الزمر وطريق مصر أسيوط لرفع إشغالات المحال التجارية استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم رفع عددًا من الدراجات البخارية المنتظرة أعلى أرصفة المشاة التابعه للمحال والمطاعم وجارٍ استكمال الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع.

 

8e7a8030-f6db-479c-b50a-98a907eaf773
حملة لرفع إشغالات المحال بحي جنوب الجيزة

 

 

62bd4f87-a694-43b3-a4dd-fdd1461556fd
رفع إشغالات المحال خلال حملة بحي جنوب الجيزة

 

 

2266ec25-ea56-4f0a-b6af-9e7074714244
رفع إشغالات المحال بحي جنوب الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

 

 

e03983d6-9ba5-48a5-bc36-de10eba6f21f
حى جنوب الجيزة يلتقى المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها

 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

