رئيس حى جنوب الجيزة يلتقى عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.. صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاء المواطنين الذي عقده حي جنوب الجيزة للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجههم تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وأوضحت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء، الذي جاء بحضور اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب، كانت بشأن وجود إشغالات وتعديات على الطريق العام ومخالفات بيئية لمحال تجارية وتعديات على خط التنظيم بإجمالي 12 شكوى، مؤكدة أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى وحلها.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنظيم حملات بمناطق المنيب وترعة الزمر وطريق مصر أسيوط لرفع إشغالات المحال التجارية استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم رفع عددًا من الدراجات البخارية المنتظرة أعلى أرصفة المشاة التابعه للمحال والمطاعم وجارٍ استكمال الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع.



