شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية تدريجيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سينتهى بشكل رسمي يوم 22 سبتمبر المقبل، موضحة أنه مع بداية شهر سبتمبر ستشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع نسبة الرطوبة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على "ON"، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال النهار، إلا أن نسب الرطوبة قد تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى نسبيا.

ولفتت إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة ولكنها ستكون غير مؤثرة على المناطق الساحلية يوم السبت المقبل، كما توقعت أن تشهد السواحل الشمالية كلها، بما في ذلك الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى الوجه البحرى سقوط أمطار يوم الأحد المقبل.