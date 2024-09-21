شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق حملة لوقف حرق قش الأرز ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوعي البيئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 21 سبتمبر 2024 06:39 م

أطلقت وزارة البيئة حملة لوقف حرق قش الأرز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة . وعن الحملة قالت وزارة البيئة : شارك معنا فى التقليل من خطر السحابة السوداء واستثمر قش الأرز في إنتاج الورق، الأخشاب، والأعلاف. وتابعت الحملة : خليك جزء من الحل، واحمي صحتك وصحة عائلتك. وتأتى الحملة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر.



