البيئة تطلق حملة لوقف حرق قش الأرز ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوعي البيئي

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 21 سبتمبر 2024 06:39 م

أطلقت وزارة البيئة حملة لوقف حرق قش الأرز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة .

وعن الحملة قالت وزارة البيئة : شارك معنا فى التقليل من خطر السحابة السوداء واستثمر قش الأرز في إنتاج الورق، الأخشاب، والأعلاف.

وتابعت الحملة : خليك جزء من الحل، واحمي صحتك وصحة عائلتك.

وتأتى الحملة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر.


 

