البيئة تطلق حملة لوقف حرق قش الأرز ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للوعي البيئي

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 21 سبتمبر 2024 06:39 م
أطلقت وزارة البيئة حملة لوقف حرق قش الأرز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة .
وعن الحملة قالت وزارة البيئة : شارك معنا فى التقليل من خطر السحابة السوداء واستثمر قش الأرز في إنتاج الورق، الأخشاب، والأعلاف.
وتابعت الحملة : خليك جزء من الحل، واحمي صحتك وصحة عائلتك.
وتأتى الحملة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر.
