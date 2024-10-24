شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: إسرائيل حققت أهدافها والفرصة سانحة لإنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إلى الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة، مؤكدا أن إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها.



أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القطري، هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين إلى بيوتهم وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها في غزة، معلقا بالقول: طلبت والوزير أوستن من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة".



قال وزير الخارجية الأمريكي، إننا نريد أن نتأكد من أننا لن نرى مزيدا من التصعيد الكبير في المنطقة، كما ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ولا نريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى، عن مساعدات أخرى للفلسطينيين بقيمة 135 مليون دولار، مشددا على ضرورة أن تدخل المساعدات إلى غزة.