شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يمنح الرئيس السيسى جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة والمساهمة الواسعة فى تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتسلم الجائزة نيابةً عن رئيس الجمهورية خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF والذي يتم بثه مباشرة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 بالمغرب.