شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أخر فرصة للتقديم على وظائف فى الكويت بمرتبات 4000 دولار شهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل اليوم، الأربعاء، من تلقى طلبات التقديم على 10 وظائف متوفرة في مركز طبى بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية، وذلك على مهن : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان.

ودعت الـ وزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم،على رقم الواتساب التالي: 01128467942.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة ،حيث أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين .

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل هي: السن لا يقل عن 35 عام للجنسين، واجتياز اختبار Biometrics، واجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت، وقالت أن الرواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهرياً، شامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.