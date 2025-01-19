شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها دخول وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة حيز التنفيذ.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير الإسكان: غلق إعلان "سكن لكل المصريين 5" مع انتهاء مهلة رفع المستندات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الآن
أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة، مشيرا أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين بعد الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
الصحة تستقبل أكثر من 56 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 56 مليونًا و427 ألفًا و878 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.
الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ تطبيق حظر "تيك توك"
دخل حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ، حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة الأمريكية.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 19 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025، استقرارًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا عند القياس على مستهل تعاملات أمس، حيث سجل عيار 24 مستويات 4320 جنيها، وعيار 21 بلغ 3780 جنيها، وعيار 18يسجل 3240 جنيها، كما سجل الجنيه الذهب 30240 جنيها في تعاملات اليوم، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4320 جنيها.
عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
عيار 18 يسجل 3240 جنيها.
الجنيه الذهب 30240 جنيها.
شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا فى الكونفدرالية الليلة
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أنيمبا النيجيري مكوناً من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - محمود عبد الرازق شيكابالا.
الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو.
