شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: جيش الاحتلال قد يستأنف الحرب بعد إطلاق سراح 30 رهينة من 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن جيش الاحتلال قد يستأنف الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن الـ 30 المتبقين ضمن 100 فى غزة.

أكد المسئولين الإسرائيليين بحسب الصحيفة "ما زلنا نقف وراء هدفنا المتمثل فى تفكيك الجناح العسكرى لحماس وحكومتها".

أضافت الصحيفة، أن اليوم الأول من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى غزة أكد أن حركة حماس لا تزال تسيطر على القطاع، على الرغم من الخسائر التى تكبدتها طوال 15 شهرا من الحرب.

أشارت الصحيفة إلى أن ظهور مقاتلى كتائب القسام أو موظفى حفظ الأمن بلباسهم الرسمى وأسلحتهم وسياراتهم "بلمح البصر" فاجأ إسرائيل، وأرسل لها رسالة مفادها أن "حماس لا تزال تحكم غزة رغم مقتل بعض قادتها وعناصرها وتدمير أنفاقها ومصانع أسلحتها"، حسب وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين -لم تسمهم- قولهم إن تل أبيب لا تزال تقف وراء هدفها المتمثل فى تفكيك الجناح العسكرى لحماس وحكومتها، إذ كانت إسرائيل أعلنت منذ بداية الحرب فى 7 أكتوبر 2023 أن أحد أهدافها هو القضاء على الحركة بالقطاع.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة "حماس" ضعفت، معربا عن شكوكه باستمرار الهدنة بينها وإسرائيل في قطاع غزة.

وتابع: "رأيت صورة من غزة وهى أشبه بموقع هدم ضخم"، مؤكدا أن القطاع يمكن أن يشهد عملية إعادة إعمار "رائعة" إذا مضت الخطة قدما.

وكان ترامب قد وصف نفسه بأنه "صانع سلام"، بالحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال حفل تنصيبه الاثنين.

وسبقت تصريحات ترامب، تحليلات صحفية عدة في الوسط الإسرائيلي ترجح انهيار الهدنة وعدم الانتقال إلى توقيع اتفاقية كاملة