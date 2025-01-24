شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظرائه الأفارقة أهمية التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من"محمود ثابت كومبو" وزير خارجية تنزانيا، و"محمد مباي" وزير خارجية جزر القمر، و"مامادو تانجارا" وزير خارجية جامبيا و"راساتا رافارافافيتافيكا" وزيرة خارجية مدغشقر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الاتصالات تناولت سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الدول الأفريقية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، إلى جانب استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات بالدول الأفريقية. كما شدد على أهمية تعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى، منوها فى هذا السياق الى إسهامات الشركات المصرية فى أفريقيا واستعدادها لتكثيف نشاطها بالقارة بما يساعد الدول الأفريقية على دعم جهود التنمية فى المجالات المختلفة.

واضاف المتحدث الرسمى ان وزير الخارجية استعرض خلال الاتصالات الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتكامل القاري، مؤكدًا على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة عابرة الحدود ومنها مكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والأمن الغذائي. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى لدفع عجلة التنمية في القارة، بما يعزز التعاون الأفريقي ويحقق مصالح الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وقد أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الرائد في دعم القضايا الأفريقية، مشيدين بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكة بين مصر ودول القارة. كما أكدوا على رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وفي ختام هذه الاتصالات، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق على كافة المستويات لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعم الترشيحات المتبادلة في المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.