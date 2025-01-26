شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة للكتاب يسجل حضورا جماهيريا يتجاوز 445 ألفا خلال اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب 56، الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025م، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح أجمالى عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بمستوى الإقبال الجماهيرى، وحرص الأسرة المصرية على حضور الفعاليات بهذه القوة التى سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، وهو بالطبع مشهد حضارى يعكس وعى المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوى المتفرد، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق حالة متميزة من الزخم الثقافى والفكرى والفنى للفعاليات، تسهم فى تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين العساسى، تحت شعار: "اقرأ… فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتى المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلى، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.