مركز بحوث الرأى العام بإعلام القاهرة: تباين آراء المصريين حول نظام البكالوريا

أجرى مركز بحوث الرأي العام في كلية الإعلام - جامعة القاهرة استطلاعًا يستهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو مقترح نظام البكالوريا، وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ قوامها 1200 مبحوث.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرى في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2025، عددًا من النتائج أهمها: تباين آراء الجمهور المصري حول مقترح نظام البكالوريا، حيث رفض المقترح 49.6% من أفراد عينة الاستطلاع (23.8% معارض جدا، 25.9% معارض). بينما وافق على المقترح 44.6% (22.3% موافق جدا، 22.3% موافق).



وعن أهم عيوب نظام البكالوريا المقترح؛ أشارت نتائج الاستطلاع إلي أوجه القصور التالية:

1. عدم توفر البنية التحتية في المدارس كالمعامل

2. عدم كفاية المعلومات المُقدمة حول النظام الجديد

3. تهميش اللغة الأجنبية الثانية؛ يؤدى إلى عدم اهتمام الطالب بها

4. عدم وجود مدرسين مؤهلين لشرح هذا النظام الجديد

5. ضيق النطاق الزمني بين كل تعديل وأخر بشأن نظام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة

وعن أهم مميزات نظام البكالوريا المقترح؛ أشارت نتائج الاستطلاع إلي:

1. تقليص عدد المواد التي يدرسها الطالب

2. يفتح المجال أمام الطلاب لاختيار الدراسة المناسبة .

3. يقضي على رهبة نظام الثانوية العامة بسبب إمكانية التحسين .

4. يدعم الهوية الوطنية من خلال تدريس التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ كمواد أساسية تضاف للمجموع .

5. شهادة معترف بها دولياً ؛ لأنها تعتمد على معايير عالمية في التعليم

6. يوفر فرص أفضل للالتحاق بالجامعات .



ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر مصطفى المدير الأكاديمية للمركز، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.