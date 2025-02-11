شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحة الحيوانية: علاج وفحص 4 آلاف رأس ماشية مجانًا فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية بناحية التلات بمركز الفيوم، فى إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وحرص الدولة على تنمية وحماية الثروة الحيوانية.

تأتي هذه المبادرة بتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وأوضح المعهد أنه تم فحص 1185وتجريع 2500 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز و إجراء جراحة ل 5 حالات و فحص تناسلي 450 حالة بالسونار ، بالإضافة سحب عينات للفحص معملي للسموم الفطرية والكشف عن متبقيات الادوية في الألبان.

وقدمت القافلة، خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين، وقد شارك في تنظيم هذه القوافل باحثين من المعمل الفرعي بالفيوم التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى جامعة بني سويف ونقابة الفرعية للاطباء البيطريين في الفيوم.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، أن هذه القوافل من المبادرات الهامة التي تساهم بشكل كبير فى دعم المربين وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات .

وأشارت إلى أن هذه القوافل تقوم بتوعية المربين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات وتطبيق نظام الأمن الحيوي في المزارع، وطرق الوقاية من الأمراض، وأفضل الممارسات في تربية الحيوانات مما ينعكس إيجابًيا على العائد الاقتصادي للمربين والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية.

