شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يوجه ببحث أوجه الاستفادة مع "اليو بيراميدز" بصدد توسعات المصنع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لافتتاح المرحلة الأولى من مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وكذا افتتاح مصنع "اليو بيراميدز" (ALU PYRAMIDS) الذي يُقام في ذلك المُجمع.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاحه، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية بمجمع المصانع الجاهزة، استمع خلالها إلى شرح من اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أوضح أن مجمع المصانع يعمل بنظم حديثة ومُبتكرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية بشكل كامل وبذلك يصبح المجمع جاهزا للتشغيل واستقبال المستثمرين.

وأكد اللواء/ وليد يوسف أن مجمع المصانع الجاهزة يعمل بنظام "بلاج آند بلاي" (Plug& Play)، ويٌقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح حوالي 150 وحدة "مصنع جاهز" على ثلاث مراحل بتكلفة استثمارية متوقعة مليار جنيه، مشيرا إلى أن المجمع حقق نجاحا ملحوظا حتى الآن؛ حيث تم التعاقد على جميع مصانع المرحلة الأولى والتي بلغت 14 مصنعًا بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه، وجار البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لطرح 60 مصنعا جاهزا بتكلفة استثمارية متوقعة 350 مليون جنيه، وتليها المرحلة الثالثة لطرح 76 مصنعا جاهزا بتكلفة استثمارية متوقعة 500 مليون جنيه.

وفي إطار تفقده للمجمع، توجّه رئيس الوزراء، مترجلًا، ومرافقوه لافتتاح مصنع شركة "اليو بيراميدز" الصينية لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية، والذي يُعد المصنع الأول ضمن المرحلة الأولى في مجمع المصانع الجاهزة لشركة MDC، إيذانا ببدء التشغيل الفعلي للمصنع.

وبعد الافتتاح وإزاحة الستار، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المصنع، مُستمعا إلى شرح من السيد/ تشانغ يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة اليو بيراميدز، والذي أوضح أن المصنع قد استفاد من موقع مجمع المصانع الجاهزة وشبكة الطرق الحديثة في تلك المنطقة المهمة، لافتا إلى أن المصنع يعمل بنظام "Plug & Play" لتصنيع قطاعات الألومنيوم لوحدات الطاقة الشمسية، بما يسهم في توطين صناعة الألواح الشمسية، والتي تعد أحد مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. كما يقوم المصنع بإنتاج بعض المنتجات الأخرى منها إطارات الأبواب والنوافذ.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن استثمارات الشركة في ذلك المشروع تصل إلى 2 مليون دولار، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 10 آلاف طن سنويًا، بما يوفر 50 فرصة عمل، وقد تم الانتهاء من تجهيز المصنع خلال 5 أشهر بدءا من أكتوبر 2024 وحتى فبراير 2025، على مساحة 3450 مترا مربعا.

وأكد تشانغ يانغ أن المصنع قائم على الروبوتات بالكامل، ويستخدم تقنيات الليزر، ويعتمد في أدائه على خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل وفق أحدث التقنيات.

وقال: يعتمد المصنع على المنتجات الخام المصرية الخالصة ونسبة 100% من المكون المحلي، دون الاعتماد على استيراد أي منها، مضيفا: هذا هو أول مصنع من نوعه يعمل في مجال تصنيع سبائك وقطاعات الألومنيوم لألواح الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "اليو بيراميدز" أن المصنع هو الأول في مصر الذي يقوم بتصنيع رقائق الويفر المستخدمة في إنتاج الخلايا الشمسية وتوفر طاقة أعلى للخلية الشمسية واللوحة الشمسية، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل إنتاج تلك الرقائق بقدرات كبيرة سنويا، بما يساعد على عدم استيراد تلك الخلايا، وهي خطوة مهمة نحو توطين صناعة مكونات الخلايا الشمسية ودعم الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ضوء ذلك حرص رئيس الوزراء على تفقد مراحل التصنيع، بدءا بمنطقة خامات الألومنيوم التي تدخل بعد ذلك في خط الإنتاج، ويتم تشكيلها وفقا للمنتج النهائي. كما تفقد خط سير التصنيع والإنتاج وصولا للمنتجات النهائية.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على فحص المنتجات النهائية، والاستماع لشرح كامل حول المواصفات الفنية الخاصة بتحرك اللوحات الشمسية ونمط التشغيل الخاص بذلك للتأكد من تحقيق الاستفادة الكاملة.

ووجه رئيس الوزراء كل من نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل ووزير الكهرباء لبحث أوجه الاستفادة من توسعات المصنع في مصر وإنتاج المزيد من رقائق الخلايا الشمسية، لأهمية ذلك في تقليل الفاتورة الاستيرادية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا بإنشاء مجمع سكني للعاملين بمنطقة مجمع المصانع الجاهزة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في ختام تفقده للمصنع عن تقديره وسعادته بما شاهده، وكذا تشجيعه لاستمرار تلك الجهود.