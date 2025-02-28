شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أتوبيسات النقل العام فى القاهرة أول أيام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعدل محافظة القاهرة مواعيد اتوبيسات النقل العام بنطاق القاهرة الكبرى، مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تطبيق هذة المواعيد بداية من غدا السبت الموافق 1 مارس، كما سيتم تخصيص خدمات خاصة لمناطق القاهرة التاريخية ووسط البلد والمساجد الكبرى التى يقصدها ألاف المواطنين للصلاة.

مواعيد أتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025

وبالنسبة لاتوبيسات النقل العام فى القاهرة، يبدأ خروج 50% من السيارات الساعة 5 صباحاً، يستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص، والسيارات ستعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار، على ان يكون آخر أتوبيس يقوم من مناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعي والإمام الليثي والأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين وجامع عمرو بعد منتصف الليل.

كما سيتم تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، والخدمة الليلية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم، مذلك مد سهر عدة خطوط ميني باص الخاصة للربط بين مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.