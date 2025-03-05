شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مواعيد العمل بالشهر العقارى فى شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى كتاب دورى تحديد مواعيد عمل الشهر العقارى فى شهر رمضان الكريم للفترة الصباحية والمسائية.

وتضمن الكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، الذى تم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقارى و مأمورياتها ومكاتب التوثيق إنه إلحاقًا بالكتاب الدورى رقم 29 بتاريخ 11 مارس 2024 بشأن مواعيد العمل فى شهر رمضان الكريم بمكاتب وفروع التوثيق:

1- بالنسبة للمكاتب التى تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من الساعة الثانية والنصف مساءً ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها.

2- وبشأن مكاتب وفروع التوثيق التى تعمل يوم الجمعة تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها على النحو الوارد به.

ومن المقرر أن تعمل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الفترة الصباحية، خلال شهر رمضان 2025 على مستوى جميع المحافظات، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتنظيميًا لمواعيد العمل به، تؤكد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على العمل بما تقرر بإحكام الكتاب الدورى رقم 29 الصادر بتاريخ 11 مارس 2024 بذات الضوابط الواردة به.