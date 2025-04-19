شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التعليم: الذكاء الاصطناعى مهم فى إحداث تعلم مدى الحياة لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعى يكون له دور فى إحداث التعلم مدى الحياة والمستمر، وأيضا طفرة كبيرة فى تعلم ذوى الاعاقة حيث يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى هذا الأمر وأيضا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى استراتيجيات التدريس بالنسبة للمعلم، وأيضا بناء المناهج والمقررات الدراسية، مؤكدا أنه فى ظل التكنولوجيا الحديثة نعانى من الغش فى الامتحانات ولذا يجب إيجاد حل لهذه المشكلة من قبل علماء التقييم، قائلا: كلما تحدثنا عن التطبيقات التكنولوجية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي توجد مشكلات، متابعا: حينما يتم تقنين التكنولوجيا منذ بدء استخدامها فهذا الأمر يكون أكثر راحة لدى الوزارة.



وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم: الذكاء الاصطناعي سوف يحدث طفرة فى اساسيات التعلم، ولكن توجد مشكلة لدى الطلاب وهى قدرتهم على التواصل الاجتماعي بسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيكون أكثر حدة على الطلاب خاصة الجانب النفسى ويجب تحصينهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولى العاشر لكلية الدراسات العليا للتربية والرابع للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية، بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره بالاستثمار في التعليم وتحسين جودة الإنتاجية البحثية.

