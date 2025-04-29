شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدا فى جميع مدارس الجمهورية بسبب العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر



قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 30 أبريل الجارى نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف على منح الطلاب إجازة رسمية غدا الأربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.



وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بخصوص تقييمات وامتحانات شهر أبريل الجارى يتم ترحيل الجدول للأسبوع المقبل نظرا لأن الخميس إجازة رسمية أيضا بمناسبة عيد العمال.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، وتفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة غدا والتى ستكون مصاحبة لـ المنخفض الجوي الصحراوي والذى بدوره سيؤدى إلى أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.