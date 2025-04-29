شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدا فى جميع مدارس الجمهورية بسبب العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 29 أبريل 2025 07:57 م
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 30 أبريل الجارى نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف على منح الطلاب إجازة رسمية غدا الأربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بخصوص تقييمات وامتحانات شهر أبريل الجارى يتم ترحيل الجدول للأسبوع المقبل نظرا لأن الخميس إجازة رسمية أيضا بمناسبة عيد العمال.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، وتفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة غدا والتى ستكون مصاحبة لـ المنخفض الجوي الصحراوي والذى بدوره سيؤدى إلى أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.
وخرائط الأمطار المتوقعة غدا كما يلى:
أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد أحيانا على محافظة مطروح.
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.
أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والقاهرة والجيزة والقليوبية.
ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
الطقس اليوم في القاهرة
العظمى 29 درجة.
الصغرى 22 درجة.الطقس اليوم في الإسكندرية
العظمى 23 درجة.
الصغرى 15 درجة.الطقس اليوم في مطروح
العظمى 20 درجة.
الصغرى 14 درجة.الطقس اليوم في سوهاج
العظمى 36 درجة.
الصغرى 22 درجة.الطقس اليوم في قنا
العظمى 37 درجة.
الصغرى 23 درجة.الطقس اليوم في أسوان
العظمى 38 درجة.
الصغرى 23 درجة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز