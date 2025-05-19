شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام مصر بالرياض يدعو الجالية للمشاركة بمؤتمر المصريين بالخارج فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى الرياض طارق المليجى، أبناء الجالية للمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين فى الخارج، والذى يعقد يومى 3-4 أغسطس 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القنصل العام مع أبناء الجالية في الرياض، وممثلي الجالية في كل من المنطقة الشرقية، والقصيم، وحائل، بمشاركة كل من المستشار الثقافي والتعليمي والمستشار العمالي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية في مناطق الاختصاص.

وتطرق القنصل العام للأهمية التي توليها الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، مشيرًا إلى توجيهات وزير الخارجية الدائمة بشأن أهمية تطوير الخدمات، والالتقاء بشكل دوري مع الجاليات في الخارج، والتعرف على مطالبهم، وإحاطتهم بالمبادرات التي تطرحها الدولة.

وأشار القنصل العام للدور الريادي لوزارة الخارجية في طرح المبادرات والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمنتها، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مستمرة وبكل جدية، معددًا المبادرات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.

كما أبرز جهود القنصلية في مجالات الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وطرح مبادرة للتواصل مع رواد الأعمال المصريين في المملكة، والتعريف بالمقاصد السياحية المصرية، وخاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.