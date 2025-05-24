شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من عقود الوحدات السكنية الجاهزة للمستفيدين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ولائق للأسر من محدودي الدخل.

وتضمنت الوحدات المسلّمة اليوم مشروعات إسكان مكتملة المرافق، تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والخدمية، وتشمل بنية تحتية متكاملة من طرق ومرافق، إضافة إلى خدمات تعليمية وصحية تلبّي احتياجات السكان.